Ο αριθμός των ταινιών που ετοιμάζονται, εμπνευσμένες από τη δραματική διάσωση των 12 αγοριών και του προπονητή ποδοσφαίρου τους από το πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, έχουν αυξηθεί σε έξι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές της Ταϊλάνδης.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ταϊλάνδης ανέφερε ότι αναμένει από το υπουργικό συμβούλιο της στρατιωτικής κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα να εγκρίνει τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα επιβλέπει όλες τις κινηματογραφικές παραγωγές που σχετίζονται με τη δραματική αποστολή.

Σύμφωνα με την ταϊλανδέζικη εφημερίδα «Τhe Nation», ο υπουργός Πολιτισμού, Vira Rojpojchanarat, είπε: «Πέντε διεθνείς εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών πρότειναν στα υπουργεία Εμπορίου και Εξωτερικών να κάνουν μια ταινία και ένα ντοκιμαντέρ για την επιχείρηση διάσωσης».

Το περιοδικό Variety έκανε λόγο για μία έκτη παραγωγή που βρίσκεται στα σκαριά, από την ταϊλανδέζικη εταιρεία DeWarrenne Productions.

Ο υπουργός επίσης ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής από το Εθνικό Συμβούλιο Κινηματογράφου της Ταϊλάνδης, για την επίβλεψη της ακρίβειας και την διασφάλιση ελάχιστων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

EPA

«Οι επιτροπές θα έχουν να κάνουν με την ακρίβεια της ιστορίας, , τα δικαιώματα της ομάδας, τους διασώστες και άλλους σχετικούς οργανισμούς, καθώς και την εικόνα της Ταϊλάνδης. Θα ασχοληθούν επίσης με τον αντίκτυπο της κινηματογραφικής παραγωγής στις τοποθεσίες γυρισμάτων... Θα υποστηρίξουμε ευχαρίστως τόσο τις ταϊλανδικές όσο και τις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές για να κάνουμε μια ταινία και ένα ντοκιμαντέρ για την ομάδα ποδοσφαίρου των «Αγριόχοιρων», εάν ακολουθούν τους νόμους της Ταϊλάνδης», ανέφερε.

Ο υπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραγωγές, όμως σύμφωνα με αναφορές που προέκυψαν αμέσως μετά την επιχείρηση διάσωσης, μία από τις ταινίες πρόκειται για «μία δραματική ιστορία "έμπνευσης" από τους παραγωγούς της ταινίας God's Not Dead της Pure Flix.

Επίσης ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η συμμορία των Μάγων (Now You See Me)», Τζον Τσου, ετοιμάζει μία ταινία για τη διάσωση, δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψει στο Χόλιγουντ να εκμεταλλευτεί τη διάσωση. «Είναι μία υπέροχη ιστορία για ανθρώπινα όντα που σώζουν άλλα ανθρώπινα όντα», έγραψε ο Τσου στο Twitter.

Το Discovery Channel ήδη έχει γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας, «Operation Thai Rescue», το οποίο προβλήθηκε στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή και πρόκειται να προβληθεί και στην Ταϊλάνδη την ερχόμενη Δευτέρα.

Εκτός από τις πέντε διεθνείς πρωτοβουλίες για παραγωγές, η DeWarrenne Productions, με επικεφαλής τον Ιρλανδό - Ταϊλανδό παραγωγό και σκηνοθέτη Τομ Ουάλερ («Mindfulness and Murder», «The Last Executioner») ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ένα σενάριο που θα επικεντρώνεται στα ταϊλανδέζικα στοιχεία και τους αφανείς ήρωες.

«Τα παιδιά δεν είχαν ιδέα ότι τα μάτια του κόσμου ήταν στραμμένα πάνω τους», είπε ο Ουάλερ στο Variety.

«Υπέθεταν ακόμη ότι θα έπρεπε να πάνε με τα ποδήλατά τους στο σπίτι όταν θα έβγαιναν από τη σπηλιά» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από The Guardian