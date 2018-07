Έτοιμος να επιβάλει επιπλέον δασμούς ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας να κλιμακώσει την εμπορική σύγκρουση με την ασιατική χώρα.

«Μιλάμε για ένα τρομερό ποσό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο CNBC, που μεταδόθηκε σήμερα. «Είμαι έτοιμος να πάω μέχρι τα 500», είπε.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας 34 δις δολαρίων. Σε αντίποινα η Κίνα αύξησε τους φόρους σε ίσης αξίας προϊόντα των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβήτησαν τους ανταποδοτικούς δασμούς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τη Δευτέρα, μαζί με εκείνους που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, το Μεξικό και την Τουρκία ως αντίδραση για τους νέους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πτώσης του χρηματιστηρίου σε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν δασμούς σε μια τόσο μεγάλη ποσότητα προϊόντων, ο Τραμπ είπε: «Αν πέσει, έπεσε. Κοιτάξτε, δεν το κάνω για πολιτικούς λόγους».

Ο Τραμπ θέλει οι Κινέζοι ηγέτες να αναλάβουν δράση προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα ύψους 375 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης την Κίνα ότι εμπλέκεται σε άδικες εμπορικές πρακτικές αναγκάζοντας τους Αμερικανούς επενδυτές να παραδίδουν κρίσιμες τεχνολογίες σε κινεζικές εταιρίες.

Επιπλέον ο Αμερικανός πρόεδρος διαμαρτυρήθηκε πως το ακριβό δολάρια κάνει κακό στις αμερικάνικες επιχειρήσεις.

Σε μια σειρά από παρεμβάσεις του μέσω Twitter ισχυρίστηκε πως το ακριβό νόμισμα των ΗΠΑ χειραγωγείται από την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, κατηγόρησε την ομοσπονδιακή τράπεζα της χώρας του για την αύξηση των επιτοκίων.

«ΟΙ ΗΠΑ δεν πρέπει να τιμωρούνται επειδή πηγαίνουν τόσο καλά. Η περιοριστική πολιτική πληγώνει όλα όσα καταφέραμε».

....The United States should not be penalized because we are doing so well. Tightening now hurts all that we have done. The U.S. should be allowed to recapture what was lost due to illegal currency manipulation and BAD Trade Deals. Debt coming due & we are raising rates - Really?