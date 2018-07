Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων, μεταξύ αυτών παιδιά, που πνίγηκαν, αφού ένα τουριστικό αμφίβιο όχημα (duck boat) με 31 επιβάτες ανατράπηκε και βυθίστηκε, κατά τη διάρκεια καταιγίδας, που ξέσπασε σε μια λίμνη στο Μιζούρι, στις ΗΠΑ.

Μία γυναίκα από ένα διπλανό μεγαλύτερο σκάφος κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που το τουριστικό σκάφος ανατράπηκε και βυθίστηκε από την κακοκαιρία.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει το πλοίο να ταλαντεύεται μέσα στα κύματα και να κλίνει προς το πλάι.

«Ω θεέ μου, αυτοί οι άνθρωποι, όχι» ακούγεται κάποιος να λέει όταν το νερό χτυπά ανελέητα το σκάφος. «Κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει», σχολιάζουν άλλοι ενώ κοιτάζουν εμβρόντητοι το σκάφος να καλύπτεται από τα κύματα.

«Αν υπάρχουν παιδιά εκεί μέσα, κρίμα» ακούγεται μια γυναικεία φωνή.

Οι αρχές πρόκειται να ξεκινήσουν από ώρα σε ώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση και άλλων αγνοουμένων, δήλωσε ο κυβερνήτης του Μιζούρι Μάικλ Πάρσον.

Video from a second 'Ride The Ducks' boat that made it safely back to shore. It was on the water at Table Rock Lake at the same time as the boat that capsized. (Credit: Paul Lemus) pic.twitter.com/AKQmWfdoal