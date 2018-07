Επιτυχημένη χαρακτήρισε την πρώτη του επίσημη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όμως, σχολίασε παράλληλα πως οι αντίπαλοι του Τραμπ στις ΗΠΑ παρεμποδίζουν οποιαδήποτε πρόοδο στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως ο περιορισμός του πυρηνικού οπλοστασίου των δύο χωρών ή ο τερματισμός του πολέμου στη Συρία.

Μιλώντας σε Ρώσους διπλωμάτες, για πρώτη φορά μετά τη συνάντηση στο Ελσίνκι, ο Πούτιν είπε πως οι αμερικανορωσικές σχέσεις «είναι σε κάποιος τομείς χειρότερες από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου», όμως η συνάντηση με τον Τραμπ τη Δευτέρα τους επιτρέπει να «βαδίσουν το μονοπάτι της θετικής αλλαγής. Είναι αφελές να πιστεύει κανείς πως τα προβλήματα θα επιλύονταν μέσα σε λίγες ώρες. Αλλά κανείς δεν το περίμενε αυτό».

«Θα δούμε πως θα εξελχθούν τα πράγματα στην πορεία» είπε ο Πούτιν. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί, χωρίς να τις κατονομάσει, σε «δυνάμεις στις ΗΠΑ που προσπαθούν να εμποδίσουν κάθε βελτίωση στις σχέσεις μας και που θέτουν τα μικροκομματικά συμφέροντα πάνω από το εθνικό συμφέρον».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που δέχεται σκληρή κριτική στην πατρίδα του για το πως χειρίστηκε τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογο του, έγραψε σήμερα στο Twitter:

«Τα ΜΜΕ των fake news θέλουν απεγνωσμένα να δουν μια μεγάλη αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Ακόμα και μια αντιπαράθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο. Πιέζουν σκληρά με μεγάλη απερισκεψία και μισούν το γεγονός πως πιθανότατα θα έχω μια καλή σχέση με τον Πούτιν. Η χώρα μας πηγαίνει πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χώρα».

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!