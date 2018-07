Αγωγός ατμού εξερράγη πριν από λίγη ώρα (περίπου στις 6:30, τοπική ώρα) στην περιοχή Flatiron στο Μανχάταν, δημιουργώντας χάος στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι που εκείνη τη στιγμή πήγαιναν στις δουλειές τους, αναστατώθηκαν καθώς η ισχυρή έκρηξη και ο πυκνός καπνός προκάλεσαν ανησυχίες για τρομοκρατικό χτύπημα.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκε κρατήρας στην άσφαλτο στην 5η Λεωφόρο, ενώ πυκνές στήλες καπνού υψώθηκαν στον ουρανό καλύπτοντας την περιοχή.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής καθώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει πυρκαγιά κάτω από το οδόστρωμα στο σημείο της έκρηξης.

A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street. Just left the scene. Thanks for the first responders and utility workers. pic.twitter.com/JSoWRVlgYh — Corey Johnson (@CoreyinNYC) 19 Ιουλίου 2018

Just your average morning seeing a massive cloud of smoke on the way to work. Apparently it's a steam pipe explosion? Is that a big deal? Good luck on your commute anyone going to Flatiron. pic.twitter.com/DkBYWsh48Z — Jerry 20P (@SalesforceJerry) 19 Ιουλίου 2018





Τα κτίρια γύρω από την περιοχή εκκενώθηκαν από τις αρχές για λόγους ασφαλείας.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες.

Εκπρόσωπός της είπε ότι πρόκειται για μια «διαρροή ατμού υψηλής πίεσης», αν και τα αίτια ερευνώνται ακόμη.

.@FDNY Steam Explosion: West 21st Street & 5th Avenue, Manhattan. Expect steam, possible smoke & traffic delays in area. People nearby avoid smoke, close windows. Multilingual/ASL link: https://t.co/PosXqPHajp. — NYCEM - Notify NYC (@NotifyNYC) 19 Ιουλίου 2018

Explosión de una tubería de vapor en #Manhattan obliga a detener el tráfico en el área de Flatiron, #NewYork .... #ThursdayThoughts pic.twitter.com/HaGrJI6EeH — GrupoComunicadoresPuebloRD🇩🇴 (@GrupoComuniRD) 19 Ιουλίου 2018

Λόγω της έκρηξης οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία σε ένα τμήμα της πολυσύχναστης λεωφόρου, ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν και στα δρομολόγια του μετρό.

Περαστικοί ανήρτησαν εικόνες και video που εμφανίζουν την περιοχή να είναι καλυμμένη από ένα πυκνό σύννεφο καπνού, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.