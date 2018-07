Επίθεση από καρχαρίες φαίνεται πως δέχθηκαν δύο παιδιά καθώς κολυμπούσαν στην περιοχή του Fire Island, στη Νέα Υόρκη, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά.



Σύμφωνα με τις αρχές, πιστεύεται ότι είναι οι πρώτες επιθέσεις από καρχαρίες που σημειώνονται στην περιοχή μετά από 70 χρόνια.

Τα θύματα είναι ένα 12χρονο κορίτσι και ένα 13χρονο αγόρι. Και τα δύο παιδιά, που έχουν τραύματα στο δεξί πόδι, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Οι αρχές εξετάζουν ένα δόντι που αφαίρεσαν από το πόδι του αγοριού, προκειμένου να προσδιορίσουν το είδος του καρχαρία.

Possible shark tooth pulled from leg of 13-year-old boy bit while boogie boarding in ocean off of Atlantique beach today. Courtesy Ocean Beach Fire Dept. pic.twitter.com/REzYvYo7vQ