Να αποσύρει τα πλαστικά καλαμάκια και τους αναδευτήρες από τα 6.500 ξενοδοχεία και θέρετρά της σε όλο τον κόσμο έως τον Ιούλιο του 2019 σχεδιάζει η Marriott International, η μεγαλύτερη παγκοσμίως αλυσίδα ξενοδοχείων.

Η εταιρία ανακοίνωσε πως θα καταργήσει τα 1 δισ. καλαμάκια και περίπου 250 εκατ. αναδευτήρες τον χρόνο και πως θα καταφύγει σε εναλλακτικές λύσεις, προσφέροντας για παράδειγμα χάρτινα καλαμάκια εφόσον το ζητούν οι πελάτες της.

«Το να αποσύρουμε τα πλαστικά καλαμάκια είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους με τον οποίο οι πελάτες μας μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση των πλαστικών όταν διαμένουν σε εμάς– κάτι για το οποίο ανησυχούν ολοένα και περισσότερο και ήδη κάνουν στα σπίτια τους», ανέφερε σε ανακοίνωση ο Άρνε Σόρενσον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Marriott International.

We’re planning to eliminate plastic straws from our hotels around the world. We’re committed to operating sustainably and responsibly wherever we do business – and are excited to bring our guests along on this journey. #SkipTheStraw #TheLastStraw #Serve360 https://t.co/VgheEfX4qo pic.twitter.com/uJDr700s3K