Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε φορτηγό-ψυγείο σήμερα κοντά στη Ζουάρα, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ασφαλείας της πόλης αυτής στη δυτική Λιβύη.

Εντός του φορτηγού υπήρχαν εκατό πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βρέθηκαν σε κατάσταση μεγάλης κόπωσης και ασφυξίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Κλεισμένοι επί μακρόν μέσα στο φορτηγό, οκτώ μετανάστες πέθαναν από ασφυξία. Ανάμεσά τους έξι παιδιά, μια γυναίκα και ένας νεαρός άνδρας», σύμφωνα με την ίδια πηγή που ανάρτησε σχετική ανακοίνωση στο Facebook.

«Λάβαμε μια πληροφορία για την παρουσία ενός ύποπτου φορτηγού-ψυγείου ανατολικά της Ζουάρα», διευκρίνισε ο Χάφεντ Μουάμαρ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

«Ανακαλύψαμε στο εσωτερικό 100 μετανάστες εθνικοτήτων από την Αφρική και την Ασία, σε κατάσταση μεγάλης κόπωσης και ασφυξίας», πρόσθεσε.

1/3 🔴 16.07.18 HEINOUS CRIME - Zuwara Police Dept. acting on tip stopped in early morning hours near Mellitah Compound a refrigerated lorry used by traffickers.. #Migrantcrisis #SAR #TogetherForRescue #Europol #Humansmuggling #UNHCR #Refugees #Seenotrettung #msf #refugiados #EKD pic.twitter.com/JS7KOvBkIW

Άτομα που παρουσίαζαν αναπνευστική δυσχέρεια εισήχθησαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου της Ζουάρα, παράκτιας πόλης που βρίσκεται 100 χλμ. δυτικά της Τρίπολης.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ασφαλείας, το φορτηγό κατασχέθηκε κοντά στο εργοστάσιο φυσικού αερίου Mellitah, κοντά στα σύνορα με τη Τυνησία και σημείο εκκίνησης για τον αγωγό φυσικού αερίου Greenstream που συνδέει τη Λιβύη με την Ιταλία.

Οι μετανάστες από το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν, αφρικανικές και αραβικές χώρες, είχαν αφεθεί εκεί από διακινητές, περιμένοντας την αναχώρησή τους με πλοίο για τις ιταλικές ακτές.

«Οι υπεύθυνοι έχουν αναγνωριστεί και αναζητούνται από τις δυνάμεις της τάξης», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση που αναφέρει ότι το συγκεκριμένο φορτηγό κανονικά «χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά κρεάτων και ψαριών».

2/3 🔴 16.07.18 HEINOUS CRIME - ..to transport 98 migrants. Rescue for most came just in time as people were near suffocation. 6 children, 1 women & 1 young man were found already deceased inside. All #migrants received emergency medical assistance, some in critical condition ... pic.twitter.com/uE10yeO1H7