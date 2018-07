Το μπαλόνι «μωρό Τραμπ», μπορεί σύντομα να πετάει στον ουρανό του Νιου Τζέρσι, αφού ακτιβιστές συγκέντρωσαν αρκετά χρήματα για να το μεταφέρουν στις ΗΠΑ.

Το μπαλόνι αυτό, που εικονίζει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σαν κλαψιάρικο μωρό, χρησιμοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Λονδίνο και τη Σκωτία.

Μέχρι το μεσημέρι σήμερα οι ακτιβιστές κατά του Τραμπ είχαν συγκεντρώσει περισσότερα από 8.000 δολάρια μέσω της πλατφόρμας GoFundMe.com, σχεδόν διπλάσια από τα 4.500 δολάρια που χρειάζονταν για να φέρουν το πορτοκαλί, φουσκωτό «μωρό Τραμπ» στο Μπεντμίστερ του Νιου Τζέρσι.

Στην πόλη αυτή βρίσκεται ένα από τα γήπεδα γκολφ που ανήκουν στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντιντιέ Χιμίνες-Κάστρο, εκ των διοργανωτών της «επιχείρησης» αυτής, είπε ότι ελπίζει πως το μπαλόνι θα δώσει ώθηση στους Δημοκρατικούς υποψηφίους ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

«Το μωρό Τραμπ θα δώσει αυτήν την ώθηση, αυτήν την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Θα βγάλει τους ανθρώπους από το σπίτι», υποστήριξε.

Ο Χιμίνες-Κάστρο ελπίζει ότι το μπαλόνι θα βρίσκεται στο Μπεντμίνστερ γύρω στα μέσα Αυγούστου.

Ζήτησε επίσης από τους δωρητές να δώσουν και άλλα χρήματα για να ικανοποιηθεί το αίτημα πολλών άλλων πόλεων οι οποίες ζητούν επίσης να επισκεφθεί τον ουρανό τους το μπαλόνι.

The "Trump Baby" balloon was transported overnight from London to Edinburgh, Scotland, where thousands are protesting President Trump's visit: https://t.co/H934WMSlTO pic.twitter.com/K4vaLDiLhj

Πάνω από 300 δήμοι, μεταξύ των οποίων το Σεντ Λούις και το Όστιν του Τέξας έχουν ζητήσει το μπαλόνι.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα μπορέσει να δει το μπαλόνι από κοντά, δεδομένου ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπλοΐας (FAA) επιβάλλει περιορισμούς στις πτήσεις πάνω από το Μπεντμίνστερ όποτε βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος.

Ένας εκπρόσωπος της FAA παρέπεμψε για συγκεκριμένες απαντήσεις στη Μυστική Υπηρεσία που έχει αναλάβει την ασφάλεια του προέδρου.

The "baby Trump" balloon just appeared on stage at Trafalgar Square. They say they now plan to follow Trump to Scotland with the balloon and then around the world pic.twitter.com/LnfSspVP07