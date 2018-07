«Ειλικρινείς και χρήσιμες» χαρακτήρισε τις συνομιλίες που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι. «Η σχέση μας με τη Ρωσία άλλαξε», είπε, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δύο ηγέτες είχαν κατ' ιδίαν συνομιλίες στη φινλανδική πρωτεύουσα, που διήρκεσαν περίπου δύο ώρες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα εργασίας με τις ομάδες τους.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε πως «είμαστε ικανοποιημένοι με τις συνομιλίες που είχαμε». Οι θέσεις μας δεν συμφωνούν επί όλων των θεμάτων, επιβεβαίωσε, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε καλό κλίμα.

«Ο Ψυχρός Πόλεμος έχει τελειώσει, ΗΠΑ και Ρωσία πρέπει να λύσουν μαζί τα προβλήματά τους», επισήμανε o Πούτιν.

Έκανε λόγο για «δύσκολη περίοδο» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο υπογράμμισε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο σηματοδοτεί τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση «σε έναν ικανοποιητικό βαθμό της εμπιστοσύνης και να επιστρέψουμε στα προηγούμενα επίπεδα αλληλεπίδρασης επί όλων των θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

«Όσον αφορά στη Συρία, ο στόχος της αποκατάστασης της ειρήνης και της συμφιλίωσης σε αυτή τη χώρα θα μπορούσε να είναι το πρώτο παράδειγμα μιας επιτυχημένης κοινής δουλειάς», υποστήριξε ο Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε έναν πολύ παραγωγικό διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες ήταν πολύ καλές. Ο εποικοδομητικός διάλογος με τη Ρωσία ανοίγει νέους δρόμους για την ειρήνη, τόνισε, λέγοντας χαρακτηριστικά «η σχέση μας έχει αλλάξει».

Είχαμε τις χειρότερες σχέσεις αλλά αυτό άλλαξε πριν τέσσερις ώρες, επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σημείωσε ότι η σημερινή συνάντηση ήταν το ξεκίνημα μιας µακρόχρονης διαδικασίας με ισχυρό διάλογο με τη Ρωσία. Όπως είπε «έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια σπουδαία πράγματα μαζί με τη Ρωσία», αναφέροντας ότι και οι δύο χώρες ευθύνονται για την κατάσταση της σχέσης τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η έρευνα των αμερικανικών αρχών για τη φερόμενη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016 είναι μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε καμία συμπαιγνία, «δεν γνωρίζω τον πρόεδρο για να συνεργήσω μαζί του».

Όπως δήλωσε, μίλησε για αρκετή ώρα με τον Πούτιν για το θέμα. «Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί η Ρωσία μπορεί να παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές», πρόσθεσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν το διέψευσε κατηγορηματικά.

Χαρακτήρισε επίσης απίθανη την προσφορά του Πούτιν να βοηθήσει στις έρευνες για τη φερόμενη ανάμιξη της Μόσχας.

«Κέρδισα εύκολα τη Χίλαρι Κλίντον και ειλικρινά την κερδίσαμε», είπε ο Τραμπ. «Διεξάγαμε μια εξαιρετική εκστρατεία και για αυτό είμαι πρόεδρος», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν εμπιστεύεται τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών που κατέληξαν ότι η Ρωσία παρενέβη στις εκλογές του 2016, ο Τραμπ είπε ότι του ειπώθηκε από τον επικεφαλής της CIA ότι ήταν η Ρωσία, αλλά δεν έχει κανένα λόγο να το πιστεύει. «Ο πρόεδρος Πούτιν ήταν ιδιαίτερα έντονος στην άρνησή του σήμερα», τόνισε.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν αναμείχθηκε ποτέ στις αμερικανικές εκλογές. Παραδέχθηκε πάντως πως ήθελε να κερδίσει ο Τραμπ. «Ναι, ήθελα να κερδίσει γιατί μιλούσε για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε.

Vladimir Putin has just admitted he wanted Donald Trump to win the US presidential election: "Yes, I did, because he wanted to normalise relations with Russia."