Χιλιάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν απόψε στη γέφυρα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη για την επέτειο από τα δύο χρόνια του αποτυχημένου πραξικοπήματος ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε το παρών με μια αιχμηρή - και κατά της Ελλάδας - ομιλία.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε στο τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί και είπε πως «το πραξικόπημα έδειξε στην Τουρκία ποιοι είναι οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές».

«Έχουμε δυνατή μνήμη», τόνισε και πρόσθεσε πως η χώρα του δεν ξεχνά τη βραδιά εκείνη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα της 15ης Ιουλίου και είπε πως όσα έγιναν αποκάλυψαν την υποκρισία.

«Ξέρουμε ποιοι προσευχήθηκαν για εμάς εκείνο το βράδυ και ποιοι για την επιτυχία του FETO. Στο τέλος θα θυμόμαστε τη σιωπή όσων θεωρούσαμε φίλους μας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσους προστάτεψαν τους πραξικοπηματίες. Ξέρουμε ποιος συνεργάστηκε με ποιον», ανέφερε με το υπονοούμενο να έχει και την Ελλάδα αποδέκτη.

Addressing a commemorative ceremony at Istanbul's July 15 Martyrs' Bridge, the Turkish president says "we will never forget who is protecting the coup plotters"