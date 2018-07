Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, κατηγόρησε σήμερα το πρωί τον Βρετανό δύτη Βερν Άνσγουορθ ως παιδόφιλο, αφότου ο τελευταίος άσκησε κριτική στην πρόταση του να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό υποβρύχιο για τη διάσωση των παιδιών που ήταν παγιδευμένα σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης.

Ο Άνσγουορθ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάσωση των παιδιών και του προπονητή τους, αλλά επέπληξε τον Μασκ για το σχέδιό του λέγοντας σε συνέντευξή του στο CNN ότι το υποβρύχιο «δεν θα είχε προχωρήσει ούτε 50 μέτρα μέσα στη σπηλιά» και πως ήταν απλώς ένα κόλπο για να τραβήξει επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Μασκ, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει και στην κριτική που του άσκησε η καθηγήτρια και αρθρογράφος των New York Times, Ζεϊνέπ Τουφέκσι, έγραψε στο Twitter ότι «δεν είδα ποτέ τον Βρετανό τύπο που ζει στην Ταϊλάνδη (sus) καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στις σπηλιές»

Με το ακρωνύμιο «sus» είναι πιθανό ο ιδρυτής της Tesla να εννοούσε τη λέξη «suspect» δηλαδή ύποπτος, υπονοώντας ότι η διαμονή ενός Βρετανού στην Ταιλάνδη είναι εξ ορισμού ύποπτη.

Μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα και αμφισβητώντας εκ νέου τους ισχυρισμούς του Άνσγουορθ, δήλωσε πως «θα κάνουμε ένα (βίντεο) με το μίνι υποβρύχιο, το οποίο θα πραγματοποιήσει ολόκληρη τη διαδρομή μέχρι τη σπηλιά 5 χωρίς πρόβλημα. Συγγνώμη παιδόφιλε, πήγαινες γυρεύοντας».

You know what, don’t bother showing the video. We will make one of the mini-sub/pod going all the way to Cave 5 no problemo. Sorry pedo guy, you really did ask for it.