Τον Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια, έκανες σήμερα δεκτούς στον Πύργο του Ουίνδσορ η βασίλισσα Ελισάβετ, σε μια συνάντηση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη Βρετανία.

Η 92χρονη βασίλισσα, ντυμένη στα μπλε, υποδέχτηκε το προεδρικό ζεύγος σε μια εξέδρα που είχε στηθεί στην αυλή του Πύργου, κάτω από μια τέντα για να προστατεύονται από τον εκτυφλωτικό ήλιο.

Her Majesty welcomes the President @POTUS and Mrs Trump @FLOTUS in the Quadrangle of Windsor Castle. pic.twitter.com/Gc5LqMV55s — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 Ιουλίου 2018





Queen Elizabeth II meets US President Donald Trump at Windsor Castle https://t.co/3Q606Y04yc #TrumpVisitUK pic.twitter.com/VRXtDD1PP8 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 13 Ιουλίου 2018

Η Ελισάβετ, ενώ ανέμενε την άφιξη του προέδρου και της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, θεάθηκε να ρίχνει μια ματιά στο ρολόι της.

Χαιρέτισε δια χειραψίας και τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους της και μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και την επιθεώρηση της φρουράς κατευθύνθηκαν όλοι στο εσωτερικό για να πάρουν τσάι.

The Queen and the President inspect the Guard of Honour, formed of the Coldstream Guards. pic.twitter.com/bqQPZPqM0W — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 Ιουλίου 2018

Queen Elizabeth II and President Donald Trump meet for the first time at Windsor Castle pic.twitter.com/xfDRtPMAGl — Nay News (@TheNayNews) 13 Ιουλίου 2018





After the Inspection of the Guard The President and First Lady joined Her Majesty for tea at the Castle. @POTUS @FLOTUS pic.twitter.com/LVeom2qhag — The Royal Family (@RoyalFamily) 13 Ιουλίου 2018





Ο Τραμπ θα αναχωρήσει αργότερα σήμερα για τη Σκωτία, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο πριν πετάξει για το Ελσίνκι όπου θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.