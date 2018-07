Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με οξύ τόνο εναντίον της προσέγγισης της πρωθυπουργού της Βρετανίας Τερέζας Μέι στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το Brexit σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun.

«Λοιπόν, νομίζω ότι η συμφωνία που πάει να κλείσει δεν είναι η συμφωνία που ψήφισε ο (βρετανικός) λαός, δεν είναι η συμφωνία για την οποία έγινε το δημοψήφισμα» στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρηση από την ΕΕ, έκρινε ο Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα.

«Είχα πει στην Τερέζα, την οποία συμπαθώ, της είχα πει τις απόψεις μου για το τι έπρεπε να κάνει, το πώς έπρεπε να διαπραγματευθεί (...) Θα έλεγα ότι πιθανόν πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση», συνέχισε.

«Αυτό είναι ΟΚ, έπρεπε να διαπραγματευθεί με τον καλύτερο τρόπο που ξέρει», όμως «οπωσδήποτε (η συμφωνία που εισηγήθηκε η Μέι) θα επηρεάσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δυστυχώς με αρνητικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Η συμφωνία που ετοιμάζεται να συνάψει η Μέι, διατηρώντας στενή εμπορική σχέση με την ΕΕ, «πιθανότατα θα σκοτώσει» κάθε ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ του Λονδίνου και της Ουάσινγκτον, εξήγησε.

