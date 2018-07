Μια επιστολή που του απηύθυνε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ένα πολύ ωραίο σημείωμα από τον πρόεδρο Κιμ της Βόρειας Κορέας. Σημειώνεται μεγάλη πρόοδος!», έγραψε ο Τραμπ στο twitter, δημοσιεύοντας τη συγκεκριμένη επιστολή και την αγγλική μετάφρασή της.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt