«Καρφί» από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, προς την κυβέρνηση Τραμπ, ύστερα από την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στην Ε.Ε και το ΝΑΤΟ.

«Αγαπητή Αμερική, δείξε σεβασμό τους συμμάχους σου, άλλωστε δεν έχεις και τόσο πολλούς» δήλωσε ο κ. Τουσκ.

Παράλληλα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter:

«Αγαπητέ Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν κάποιο καλύτερο σύμμαχο από την Ε.Ε. Ξοδεύουμε πολύ περισσότερα για την άμυνα από την Ρωσία και την Κίνα. Ελπίζω να μην έχεις αμφιβολία πως αυτό είναι μια επένδυση για την κοινή μας ασφάλεια, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά για αυτά που ξοδεύουν η Ρωσία και η Κίνα».

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-)