Στην Ταϊλάνδη βρίσκεται ο CEO των Space X και Tesla, Έλον Μασκ, μαζί με το μίνι υποβρύχιό που κατασκεύασαν οι μηχανικοί του για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό όσων παιδιών παραμένουν στο σπήλαιο.

«Μόλις επέστρεψα από τη "Σπηλιά 3". Το μίνι υποβρύχιο είναι έτοιμο, αν χρειαστεί», έγραψε ο Μασκ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT