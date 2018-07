Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που κάθε άλλο παρά οδεύει προς επίλυση, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Πρόσθεσε επίσης πως η κατάσταση δεν άλλαξε με την παραίτηση του υπουργού αρμόδιου για το Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις

«Το χάος που προκλήθηκε από το Brexit είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ιστορία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βρετανίας και απέχουμε παρά πολύ από την επίλυσή του, με ή χωρίς τον κύριο Ντέιβις» είπε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Δυστυχώς, η ιδέα του Brexit δεν "έφυγε" μαζί με τον Ντέιβιντ Ντέιβις» συμπλήρωσε.

Λίγο αργότερα, αφότου παραιτήθηκε και ο Μπόρις Τζόνσον από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Τουσκ σχολίασε την εξέλιξη με ένα καυστικό μήνυμα στο twitter.

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?