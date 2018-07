Oι διασώστες μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο τουλάχιστον τρία από τα υπόλοιπα παιδιά που παρέμεναν εγκλωβισμένα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η δεύτερη φάση της επιχείρησης απεγκλωβισμού των 8 παιδιών και του προπονητή τους από το πλημμυρισμένο συγκρότημα σπηλαίων Ταμ Λουάνγκ της Ταϊλάνδης ξεκίνησε σήμερα στις 11 πμ τοπική ώρα.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της επιχείρησης εξέφρασε ελπίδες ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν καλά νέα και πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνται περισσότεροι διασώστες σε σχέση με χθες, αλλά από την ίδια διεθνή ομάδα που απεγκλώβισε τα πρώτα τέσσερα παιδιά.

Σημειώνεται ότι χθες απεγκλωβίστηκαν τέσσερα από τα 12 παιδιά.

The latest picture from the Thailand cave rescue - the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv