Άρχισε η δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού στο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα οκτώ παιδιά και ο προπονητής τους, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς το οξυγόνο στην πλημμυρισμένη σπηλιά μειώνεται επικίνδυνα.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης εξέφρασε ελπίδες ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξουν καλά νέα και πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούνται περισσότεροοι διασώστες σε σχέση με χθες, αλλά από την ίδια διεθνή ομάδα που απεγκλώβισε τα πρώτα τέσσερα παιδιά.

Τα τέσσερα διασωθέντα παιδιά κρατούνται μακριά από τους συγγενείς τους εξαιτίας των φόβων λοιμώξεων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ενώ τα ονόματά τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από σεβασμό για τις οικογένειες εκείνων που παραμένουν στο σπήλαιο, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται ότι οι δύτες κατόρθωσαν την Κυριακή να βγάλουν από την σπηλιά τέσσερα από τα δώδεκα παιδιά, όμως η επιχείρηση ανεστάλη προκειμένου να ξαναγεμίσουν οι φιάλες οξυγόνου και να γίνουν περαιτέρω προετοιμασίες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, τα τέσσερα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι, και είναι καλά στην υγεία τους.

WATCH: BBC footage of ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped football team have been rescued #thamluangcave #thamluang #ถ้ำหลวง #13ชีวิตติดถ้ำ #13ชีวิตรอดแล้ว #พาหมูป่ากลับบ้าน #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/qu441ZuiJH