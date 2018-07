Οι γυναίκες στο Ιράν δημοσιεύουν βίντεο που τις δείχνουν να χορεύουν για να εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια έφηβη που συνελήφθη για τον λόγο αυτό.

Ο Μαεντέχ Χοτζαμπρί έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 600.000 ακόλουθους στο Instagram, όπου ανεβάζει βίντεο που τη δείχνουν να χορεύει στους ρυθμούς ιρανικής ή δυτικής ποπ μουσικής στο σπίτι της χωρίς να φορά την ισλαμική μαντίλα.

Για τον λόγο αυτό συνελήφθη, ενώ διαγράφηκε και ο λογαριασμός της στο Istagram. Σύμφωνα με ακτιβιστές, η Χοτζαμπρί είναι μία από τους πολλούς χρήστες αυτού του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που έχουν συλληφθεί από τις αρχές.

I dance in a public park in Tehran to support Maedeh the 19 year old girl who got arrested for dancing. در پارک هنرمندان بدون‌حجاب اجباری رقصیدم ولی نوازنده نگران اینکه بساطش جمع بشه با عذرخواهی آهنگ رو قطع کرد. برای حمایت از #مائده_هژبری بیا #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/8JtGU4QOzI

Την Παρασκευή η νεαρή εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, όπου, όπως και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, «ομολόγησαν» τις πράξεις τους. Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πρόκειται για αναγκαστικές ομολογίες, μια τακτική που χρησιμοποιούν συχνά οι ιρανικές αρχές.

To επίμαχο βίντεο:

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers.#مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3