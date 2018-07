Έφηβη συνελήφθη στο Ιράν για την ανάρτηση ενός βίντεο στο Instagram, στο οποίο χορεύει σε ρυθμούς δυτικής ποπ και ραπ μουσικής.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν για την ανάρτηση βίντεο στο Instagram, συμπεριλαμβανομένης μιας νεαρής γυναίκας, η οποία έγινε στόχος για τα χορευτικά της βίντεο.

Σύμφωνα με ακτιβιστές, η Μαεντέ Χοτζάμπρι, η οποία φαίνεται να είναι έφηβη, ήταν μία από τους χρήστες του Instagram με δημοφιλείς λογαριασμούς που συνελήφθησαν, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία των υπόλοιπων συλληφθέντων.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers. #مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3

Ο λογαριασμός της, ο οποίος έχει ανασταλεί, αναφέρθηκε ότι είχε περισσότερους από 600.000 ακόλουθους.

Η Χατζάμπρι, εμφανίστηκε σε κρατικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με άλλους συλληφθέντες, στο οποίο έκαναν, όπως ισχυρίστηκαν ακτιβιστικές οργανώσεις, εξαναγκαστικές ομολογίες, μία τακτική που συχνά χρησιμοποιείται από τις ιρανικές αρχές.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε μία νέα γυναίκα, με θολωμένο το πρόσωπο, να κλαίει και να τρέμει ενώ περιγράφει το κίνητρό της για τα βίντεο τα οποία ανήρτησε.

«Δεν το έκανα για να προκαλέσω την προσοχή», είπε. «Είχα κάποιους ακόλουθους και αυτά τα βίντεο ήταν γι αυτούς. Δεν είχα καμία πρόθεση να ενθαρρύνω άλλους να κάνουν το ίδιο.. Δεν συνεργάστηκα με ομάδα, δεν είμαι εκπαιδευμένοι. Κάνω γυμναστική μόνο», ανέφερε.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6