Ολοκληρώθηκε για απόψε η επιχείρηση διάσωσης των των 12 παιδιών και του προπονητή τους, που έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης εδώ και δύο εβδομάδες.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Ναρονγκσάκ Οσατανακόρν, η διάσωση έχει ολοκληρωθεί για τη νύχτα και θα ξεκινήσει ξανά σε 10-20 ώρες, επειδή «έχουμε χρησιμοποιήσει όλο το οξυγόνο».

Τέσσερα από τα παιδιά που απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από το πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης, πολύ νωρίτερα μάλιστα από το προβλεπόμενο, έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι, όπως ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα είναι η επόμενη φάση της επιχείρησης. Πιθανόν στις επόμενες 10 με 20 ώρες, όμως δεν θα ξεπεράσει τις 20. Πρέπει όμως να αξιολογήσουμε όλους τους παράγοντες», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να επανατοποθετηθούν οι δεξαμενές αέρα», ανέφερε σημειώνοντας ότι η σημερινή πρόοδος ήταν «μεγάλη επιτυχία».

Ο επικεφαλής της επιχείρησης είπε ακόμη ότι 13 ξένοι και πέντε Ταϊλανδοί δύτες έλαβαν μέρος στη διάσωση και ότι δύο δύτες συνόδευαν το κάθε παιδί κατά τον απεγκλωβισμό του.

Σύμφωνα με το BBC, η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει πάλι στις 8 π.μ. τοπική ώρα.

Ο απεσταλμένος του BBC στην περιοχή, ο Νταν Τζόνστον, μετέδωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν το Σάββατο τα παιδιά και κατέληξαν σε μια λίστα με σειρά προτεραιότητας αποφασίζοντας να βγάλουν έξω πρώτα τα πιο αδύναμα.

«Έχει αρχίσει και επέρχεται ηρεμία εδω» ανέφερε ο Τζόνστον. «Ένα πράγμα που πρέπει να αναλογιστούμε είναι το επίπεδο της κούρασης των δυτών που ηγούνται της επιχείρησης. Δουλεύουν ασταμάτητα όλη την ημέρα» επεσήμανε.

«Τώρα τους βλέπω να φεύγουν σιγά σιγά. Απ'ότι φαίνεται πήραν την απόφαση ότι έκαναν ότι μπορούσαν για σήμερα», πρόσθεσε.

Οι διασώστες των ειδικών δυνάμεων της Ταϊλάνδης με ανάρτησή τους στο Facebook καληνύχτισαν τον κόσμο και ευχήθηκαν σε όλους να έχουν ευχάριστα όνειρα.

Όπως έγραψαν: «Have a good dream tonight. Night. Hooyah @ Cave Luang Khun Water - she sleep»

Τα εναπομείναντα οκτώ παιδιά και ο προπονητής τους, παραμένουν στο υπόγειο σημείο.

«Η επιχείρησή μας ήταν περισσότερο επιτυχής απ'οτι περιμέναμε» ανέφερε ο Ναρονγκσάκ Οσατανακόρν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου νωρίτερα.

Τα αγόρια διένυσαν απόσταση ενός χιλιομέτρου κάτω από το νερό, με το πρώτο να εξέρχεται από το σπήλαιο στις 5:40 μ.μ. τοπική ώρα.

Όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης, τέσσερα από τα 12 παιδιά διασώθηκαν μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε μεταδοθεί από διεθνή πρακτορεία ότι συνολικά είχαν βγει έξι παιδιά, αλλά μετά την επίσημη ενημέρωση κατά τη συνέντευξη Τύπου ο οριστικός αριθμός είναι τέσσερα.

Οι διασώστες χρειάζονται τώρα τουλάχιστον 10 ώρες για να προετοιμαστούν για το επόμενο στάδιο.

