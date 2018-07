Χιλιάδες Ιταλοί αποφάσισαν σήμερα να φορέσουν κόκκινο μπλουζάκι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μετανάστες, για να σταματήσουν οι θάνατοι στην θάλασσα και η «αιμορραγία ανθρωπότητας».

Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοσιογράφο της La Repubblica Φραντσέσκο Βιβιάνο και στον σύνδεσμο Libera, ο οποίος μάχεται την μαφία.

Γνωστά πρόσωπα της τέχνης, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, πολίτες με κοινωνική συνείδηση, ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με κόκκινο μπλουζάκι.

Ανάμεσά τους και ο διεθνούς φήμης συγγραφέας και δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο.

🇮🇹 There is another Italy wich the Interior minister, Salvini, wouldn’t like you to know about.



Today thousands of Italians are wearing read t-shirts to show their concern for the plight of migrants & refugees. #MagliettaRossa pic.twitter.com/vlLsUFoUnF