Τραγικό θάνατο βρήκαν τρία από τα μέλη μίας ομάδας vloggers που δημοσίευαν ταξιδιωτικά βίντεο στο YouTube, μετά από βουτιά θανάτου σε καταρράκτη στον Καναδά.

Συγκεκριμένα, οι Ryker Gamble, Alexey Lyakh και Megan Scraper, μέλη της ομάδας "High On Life", είχαν βρεθεί για κολύμπι στην κορυφή του Σάνον Φολς, «όταν γλιστρώντας, γκρεμίστηκαν από ύψος 30μ. και βρέθηκαν στην κοίτη που απλωνόταν κάτω από τους καταρράκτες».

So heart broken and stunned to hear about the passing of Ryker, Alexey from @sundayfundayz along with Alexey's girlfriend, Megan. We watched High On Life for inspiration when we were just starting..so much love, joy and adventure. May they rest in peace <3