Την τελευταία βδομάδα σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε αρκετές περιοχές του βορείου ημισφαιρίου της Γης.

Όπως παραδέχονται ειδικοί στην Washington Post, μεμονωμένα τα περιστατικά δεν μπορούν να αποδοθούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες ακραίες θερμοκρασίες που παρουσιάζονται ακόμη και σε μέρη που πολλοί δε θα το περιμέναμε, κάνουν τους ίδιους να ανησυχούν πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία γενικής ανόδου των θερμοκρασιών παγκοσμίως.

Μεταξύ των περιοχών που σημείωσαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Ήταν, μάλιστα, τέτοια η ζέστη που σιδερένιες στέγες και οι σιδηροδρομικές ράγες άρχισαν να λυγίζουν

The dome of high pressure set to develop this weekend over the eastern US is IMPRESSIVE. Current foretasted strength would make this the strongest ridge of high pressure on record for this time of year over the last 30 years. pic.twitter.com/A5bTh5CvOV