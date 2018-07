Διαδηλώτρια ανέβηκε στο Άγαλμα της Ελευθερίας για να διαμαρτυρηθεί για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα της 4ης Ιουλίου, Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ.

Η διαδηλώτρια σκαρφάλωσε στη βάση του αγάλματος και μαζί μ' αυτή δύο ακόμη αστυνομικοί της Νέας Υόρκης, οι οποίοι προσπαθούσαν να την πείσουν να κατέβει.

Τελικά τα κατάφεραν τέσσερις ώρες μετά και ενώ όλα τα δίκτυα μετέδιδαν τις εικόνες.

Όλη η διαδικασία μεταδόθηκε live από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Το Liberty Island, όπου και βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας εκκενώθηκε και έμεινε κλειστό από επισκέπτες μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

The woman who climbed the Statue of Liberty was taken into custody. @NBCNews says she told police she wouldn’t leave until all the children detained by ICE were released.



Earlier, several protesters were arrested for holding up an "ABOLISH ICE" banner. pic.twitter.com/DLloYbJ5Lo