Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κεμπέκ εξαιτίας κύµατος καύσωνα που πλήττει από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας τον ανατολικό Καναδά, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι υγείας.

Ο αριθμός των θανάτων από το κύμα καύσωνα στο Μόντρεαλ είναι σήμερα 12, δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια δημόσιας Υγείας Μιλέν Ντρουίν.

Πέντε θάνατοι καταγράφηκαν μέσα σε 48 ώρες το Ανατολικό Τάουνσιπς, ανατολικά της μητρόπολης του Κεμπέκ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune, που επικαλέστηκε τις τοπικές αρχές υγείας.

«Βρίσκομαι ολόψυχα στο πλευρό των ανθρώπων του Κεμπέκ που έχασαν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο από το κύμα καύσωνα. Αυτές οι θερμοκρασίες ρεκόρ θα συνεχιστούν στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά, οπότε να φροντίσετε να προστατέψετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας», τόνισε με tweet του ο πρωθυπουργός Τζαστίν Τρουντό.

