Χιλιάδες Παλαιστίνιες διαδήλωσαν χθες κατά μήκος του τείχους που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας από την επικράτεια του Ισραήλ.

Ήταν η πρώτη φορά που έγινε πορεία γυναικών στην περιοχή από την έναρξη των κινητοποιήσεων στον θύλακα, πριν από τρεις μήνες.

Από τα τέλη του Μαρτίου ο θύλακας έχει μετατραπεί σε θέατρο συχνών διαδηλώσεων εναντίον του ισραηλινού αποκλεισμού και υπέρ του δικαιώματος επιστροφής των Παλαιστινίων στα εδάφη από τα οποία εκδιώχθηκαν μετά την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ και τον πρώτο ισραηλινοαραβικό πόλεμο, το 1948.

#Update

Images of Palestinian women are heading to Gaza border Now..#WomenMarchGaza 🇵🇸✌ #GreatReturnMarch pic.twitter.com/BOrIwnRbBA