Ένα νέο ναυάγιο σημειώθηκε στα ανοιχτά της Λιβύης και υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 114 άτομα αγνοούνται.

Μόλις 16 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από τους 130 που επέβαιναν στο συγκεκριμένο πλοίο.

Another sad day at sea - Today 276 refugees and migrants were disembarked in #Tripoli - including 16 survivors of a boat carrying 130 persons, of which 114 are still missing at sea @Refugees @UNSMILibya @IOM_Libya @IMC_Worldwide pic.twitter.com/I7ir08NX9b