Η γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει για παρενόχληση τον Τζάροντ Ράμος, ο οποίος σκότωσε 5 ανθρώπους στην εφημερίδα Capital Gazette, στην Αννάπολις του Μέριλαντ, αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC τον τρόμο που βίωνε επί πολλούς μήνες, λόγω των απειλητικών μηνυμάτων του «φίλου» της.

Στη συνέντευξη, η γυναίκα αυτή, η οποία ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά της και χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Λόρι», είπε ότι αμέσως μόλις πληροφορήθηκε για την επίθεση στην εφημερίδα, κατάλαβε ποιος ήταν ο δράστης.

«Έκλεισα το τηλέφωνο και σκέφτηκα: ξέρω ποιος είναι ο ύποπτός σας», είπε.

«Ήξερα ότι αν επρόκειτο να κάνει κάτι τέτοιο, θα στοχοθετούσε την Capital», συνέχισε.

“I would be afraid that he could show up anywhere at any time and kill me.” Stalking victim of #CapitalGazette shooting suspect exclusively tells @CatieBeckNBC pic.twitter.com/pDDIw8oPCX