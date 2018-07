Συνολικά 11 άτομα βρέθηκαν νεκρά σε ένα σπίτι στην Ινδία, εκ των οποίων τα 10 ήταν με δεμένα μάτια και απαγχονισμένα.

Ο θάνατός τους σημειώθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, με την αστυνομία να εξετάζει διάφορα ενδεχόμενα.

Όλα τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια και τα περισσότερα ζούσαν στο σπίτι όπου βρέθηκαν, στο χωριό Burari, στο βόρειο τμήμα στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι βρέθηκαν χειρόγραφα σημειώματα που υποδεικνύουν «την ιεροτελεστία συγκεκριμένων πνευματικών ή μυστικιστικών πρακτικών».

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για «μαζική αυτοκτονία», που συνδέεται με αυτές τις πρακτικές. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί η περίπτωση της δολοφονίας.

Delhi: Police inspects the house in Burari where 11 bodies were found blindfolded and hanging from a railing, earlier today. pic.twitter.com/v3EnwEq1O1

Ο αστυνομικός Vineet Kumar ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε αφότου η αστυνομία έλαβε ένα τηλεφώνημα το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο «τα μέλη μίας οικογένειας αυτοκτόνησαν». Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν βρέθηκε κανένα σημείωμα αυτοκτονίας.

Δεν υπήρχαν τραύματα από σφαίρες στα θύματα και κανένα σημάδι παραβίασης της εισόδου στο σπίτι. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε να λείπουν αντικείμενα αξίας.



Τα θύματα είναι μία 77χρονη γυναίκα, οι δύο γιοι της και οι σύζυγοί τους, μία κόρη και πέντε εγγόνια.

Οι δέκα βρέθηκαν με δεμένα τα μάτια και κρεμασμένοι από μία σιδερένια σχάρα που λειτουργούσε ως εξαεριστήρας στην αυλή του σπιτιού. Το πτώμα της 77χρονης βρέθηκε στο πάτωμα του σπιτιού, σύμφωνα με μία αστυνομική πηγή.

Morning shocker in Delhi - Police personnel in front of the house, in which 11 dead bodies were found in sant Nagar in burari in Delhi on Sunday. photo ⁦@rvmoorthyhindu⁩ ⁦@the_hindu⁩ pic.twitter.com/LDW79cL91U