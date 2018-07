Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων μετατράπηκε χθες Κυριακή για πρώτη φορά και μόνο ένα βράδυ σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, όπου και προβλήθηκε η ταινίας «Les Visiteurs», παρουσία ενός εκ των πρωταγωνιστών της, του Ζαν Ρενό.

Οι ήρωες της ταινίας βρέθηκαν ξανά μπροστά από την Αψίδα του Θριάμβου σε μια εντυπωσιακή οθόνη 180 τετραγωνικών μέτρων, τεχνολογίας LED, υψηλής ευκρίνειας και βάρους 6 τόνων που στηριζόταν σε γερανό, σε ύψος 30 μέτρων.

Η διάσημη λεωφόρος έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω της εκδήλωσης.

Με πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της Επιτροπής των Ηλυσίων Πεδίων, η πρωτοφανής υπαίθρια προβολή οργανώθηκε με αφορμή τη Γιορτή του Κινηματογράφου που δίνει τη δυνατότητα στους σινεφίλ έως τις 4 Ιουλίου να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ταινίες σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες στη Γαλλία πληρώνοντας 4 ευρώ για κάθε προβολή.

Παρουσία του πρώην υπουργού Πολιτισμού Τζακ Λανγκ, 1.700 τυχεροί που επιλέχθηκαν με κλήρωση έπειτα από τη συμμετοχή τους σε δημοσκόπηση, και χιλιάδες περαστικοί και τουρίστες, παρακολούθησαν την καλτ ταινία του Ζαν Μαρί Πουαρέ που βγήκε στις αίθουσες πριν από 25 χρόνια.

