Εγκαινιάστηκε σήμερα το τρένο Shinkansen, αφιερωμένο στο γιαπωνέζικο καρτούν Hello Kitty, στην Ιαπωνία.

Ο συρμός υψηλής ταχύτητας, το λεγόμενο «bullet train», θα συνδέει την Οσάκα με τη Φουκουόκα, διακοσμημένο εξολοκλήρου με το ιαπωνικό καρτούν.

Οι υπεύθυνοι του δυτικού τομέα των ιαπωνικών σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας (Shinkansen) «επιστράτευσαν» τη Hello Kitty, σε μία προσπάθεια τουριστικής «αναζωογόνησης» των δυτικών νομών της Ιαπωνίας.

Η Hello Kitty υπάρχει παντού στο τρένο, από τα καθίσματα και τους τοίχους, έως το μπαρ και το δάπεδο του τρένου.

