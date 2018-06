Πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή του Mile End στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβεστικά οχήματα και 58 πυροσβέστες με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής για φωτιά που ξέσπασε στο 12ο όροφο του κτιρίου, ενώ οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται και σε ένα μικρό τμήμα του 13ου ορόφου.

Περίπου 44 άνθρωποι εγκατέλειψαν το κτίριο πριν φθάσουν οι σωστικές δυνάμεις, ενώ άλλα δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη βοήθεια των πυροσβεστών.

twitter

Firefighters are tackling a fire at a 12th floor flat in #MileEnd The fire is very visible and the Brigade's 999 Control Officers have taken more than 80 calls to the fire. https://t.co/5bdeWXNtt0 © @MediocreDave pic.twitter.com/RroTOd0DU2 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 29, 2018

Οι αρχές αναφέρουν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας δέχθηκε πάνω από 90 κλήσεις για την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ωστόσο, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο καπνός από τη φωτιά ήταν ορατός σχεδόν από όλη την πόλη.

Tower block fire in Bow. pic.twitter.com/IhyfhJCkuN — Rab Harling (@RabHarling) June 29, 2018

Ένα διαμέρισμα στον 12ο όροφο καταστράφηκε από την πυρκαγιά, καθώς και ένα μέρος από μπαλκόνι του 13ου ορόφου υπέστησε επίσης σοβαρές ζημιές.

Eight fire engines are now at the scene of the flat fire in #MileEnd https://t.co/5bdeWXNtt0 © @m_sukerphoto pic.twitter.com/sGaUZJCkZ8 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 29, 2018

Eight fire engines and 58 firefighters are tackling a blaze in a flat on the 12th floor of a tower block in east London #MileEnd



Head here for the latest: https://t.co/oLhv54ISX0 pic.twitter.com/Wcjw9yuTqz — Sky News (@SkyNews) June 29, 2018

Με πληροφορίες από The independent