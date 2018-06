Κατηγορίες για πέντε ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης απαγγέλθηκαν σήμερα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης του Μέριλαντ, στον 38χρονο άνδρα που διέπραξε την επίθεση στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Capital Gazette στην Αννάπολις.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις που έχουν γίνει ποτέ εναντίον δημοσιογράφων στην αμερικανική ιστορία.

Στον Τζάροντ Ράμος από το Λόρελ, που βρίσκεται περίπου 40 χλμ δυτικά της Αννάπολις, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πέντε φόνους εκ προμελέτης από το δικαστήριο της κομητείας Αν Αραντελ, γράφει στον ιστότοπό της η εφημερίδα Capital Gazette.

Η αστυνομία δεν είχε δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του υπόπτου, αλλά τα αρχεία του δικαστηρίου στο Ίντερνετ αναφέρουν ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πέντε φόνους εκ προμελέτης σε έναν άνδρα με το όνομα αυτό.

Ο Ράμος κατηγορείται ότι εισέβαλε την Πέμπτη το απόγευμα τοπική ώρα στον όμιλο της εφημερίδας Capital Gazette και άρχισε να πυροβολεί πίσω από μια γυάλινη πόρτα, μετά αναζήτησε πιθανά θύματα και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως αυτούς που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα σύνταξης, σύμφωνα με την αστυνομία και έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Θύματά του είναι οι Ρομπ Χιάζεν (59 ετών), Γουέντι Γουίντερς (65 ετών), Ρεμπέκα Σμιθ (34 ετών), Τζέραλντ Φίσμαν (61 ετών) και Τζον Μακναμάρα, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Αν Αραντελ, Ουίλιαμ Κραμπφ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Όλοι ήταν δημοσιογράφοι εκτός της Σμιθ, η οποία ήταν βοηθός πωλήσεων, διευκρίνισε.

Η εφημερίδα της Αννάπολις The Capital, η οποία ανήκει στον όμιλο Gazette, κυκλοφόρησε σήμερα με τις φωτογραφίες των θυμάτων και τον τίτλο "5 νεκροί από πυρά στην The Capital" στο πρωτοσέλιδό της.

Η τραγωδία αυτή που βύθισε στο πένθος τη μικρή, συνήθως ήσυχη πόλη της Αννάπολις η οποία βρίσκεται περίπου μία ώρα δρόμο με το αυτοκίνητο από την Ουάσινγκτον, ήταν μια «στοχευμένη επίθεση εναντίον της Capital Gazette», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Μπιλ Κραμπφ, προσθέτοντας πως η εφημερίδα είχε δεχθεί απειλές μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2012, ο Ράμος είχε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Έρικ Χάρτλι, τότε δημοσιογράφου της Capital Gazette, και του Τόμας Μάρκαρτ, τότε διευθυντή της εφημερίδας. Το 2015, η δικαιοσύνη δικαίωσε την εφημερίδα και τον πρώην συνεργάτη της, σύμφωνα με τη Μπάλτιμορ Σαν, στην οποία ανήκει η Capital Gazette.

Σύμφωνα με νομικό έγγραφο, η εφημερίδα υποστήριζε σε άρθρο ότι ο Ράμος είχε παρενοχλήσει μια γυναίκα στο Facebook και ότι είχε δηλώσει ένοχος για εγκληματική παρενόχληση.

Το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι το περιεχόμενο του άρθρου ήταν ακριβές και στηριζόταν στα δημόσια αρχεία, προστίθεται στο νομικό έγγραφο και το 2015 και δευτεροβάθμιο δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου απορρίπτοντας την μήνυση του Ράμος.

Ο Φιλ Ντέιβις, αστυνομικός ρεπόρτερ της Capital Gazette, περιέγραψε ότι κρυβόταν κάτω από το γραφείο του μαζί με άλλους εργαζόμενους στην εφημερίδα έως ότου ο δράστης σταμάτησε να πυροβολεί, γράφει η εφημερίδα στον ιστότοπό της.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.