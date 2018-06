Οι αρχές στην Αυστραλία αναγκάσθηκαν να μετακινήσουν το κουφάρι μιας θηλυκής φάλαινας, βάρους 18 τόνων και μήκους 13 μέτρων, που είχε ξεβρασθεί στην παραλία Big Hill Beach, 430 χλμ βόρεια του Σίδνεϊ, καθώς υπήρχε φόβος το κήτος να εκραγεί.

Όταν η φάλαινα άρχισε να «φουσκώνει», μία φυσιολογική διαδικασία για οποιοδήποτε θαλάσσια ύπαρξη που ξεβράζεται και πεθαίνει, υπάλληλοι του Εθνικού Πάρκου της Νέας Νότιας Ουαλίας ξεκίνησαν τη μάχη με το χρόνο προκειμένου να την μετακινήσουν από την παραλία.

Αμέσως δημιουργήθηκε μια ζώνη αποκλεισμού γύρω από την παραλία ενώ οι υπάλληλοι κατάφεραν να σηκώσουν το κήτος με τη βοήθεια ενός γερανού και να το μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

National Parks and ORCCA are watching on as an excavator attempts to remove the dead humpback from the beach. @nbnnews pic.twitter.com/P8lexSW3Hb