Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθρια αγορά στην πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα δεκαπέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2:30 πμ τοπική ώρα και εξαπλώθηκε σε διαμερίσματα και σε πολλές παράγκες προτού τεθεί υπό έλεγχο περίπου 90 λεπτά αργότερα.

Ο περιφερειακός συντονιστής του Ναϊρόμπι Κανγκέτε Τούκου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 15.

Gikomba inferno death toll hits 15, nine other bodies feared trapped in a flat currently on fire. #GikombaFire pic.twitter.com/zSuQomh185