Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εκ νέου σήμερα με δριμύτητα εναντίον της Harley-Davidson, η οποία ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει μέρος της παραγωγής της εκτός των ΗΠΑ, υιοθετώντας απειλητικότερο τόνο προς την εταιρεία κατασκευής μοτοσικλετών.

«Η Harley-Davidson πρέπει να παραμείνει 100% στην Αμερική, μαζί με τους ανθρώπους που σας οδήγησαν στην επιτυχία» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έκανα τόσα για εσάς και όμως» συμπλήρωσε, έναν και πλέον χρόνο αφότου υποδέχθηκε, σε πανηγυρικό κλίμα, στον Λευκό Οίκο τους επικεφαλής της Harley-Davidson.

«Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε οι πελάτες σας» έγραψε επίσης, αναφέροντας και τους ανταγωνιστές του ομίλου, που εδρεύει στο Μιλγουόκι (Ουινσκόνσιν), κι οι οποίοι θα είναι «πολύ ευχαριστημένοι».

Harley-Davidson should stay 100% in America, with the people that got you your success. I’ve done so much for you, and then this. Other companies are coming back where they belong! We won’t forget, and neither will your customers or your now very HAPPY competitors!