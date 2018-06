Αντιμέτωπη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της είναι από τη Δευτέρα η Βρετανία, με τους κατοίκους να προσπαθούν με κάθε τρόπο να δροσιστούν.

Την ίδια στιγμή, αντιμέτωπα με τη ζέστη είναι και τα ζώα, ανάμεσά τους και αυτά στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου.

Και σήμερα οι υπεύθυνοι προκειμένου να τα βοηθήσουν να αντέξουν τη ζέστη, τους έδωσαν γρανίτες χωρίς ζάχαρη.

Με τον υδράργυρο «κολλημένο» στους 30 βαθμούς Κελσίου, τα μαϊμουδάκια Σαϊμίρι και οι γορίλες μασούλησαν τα κατεψυγμένα εδέσματα, μεταξύ αυτών ρεβίθια, ηλιόσπορους, καρύδια και συμπυκνωμένους χυμούς χωρίς ζάχαρη.

«Καθώς ο καιρός γίνεται ολοένα και πιο ζεστός, πολλά από τα ζώα μας δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Ζώα όπως οι γορίλες μας πρέπει να παραμείνουν δροσερά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επομένως τους δίνουμε γρανίτες», δήλωσε στο Reuters ο υπάλληλος του ζωολογικού κήπου Τζέικομπ Ουίνφιλντ.

When the temperatures rise, we all like to cool down with an icy treat - and so do our animals! 🐒☀️ For the perfect sunny day out, book your tickets to explore the Zoo: https://t.co/oWiY5b5tr0 #ZooLife #sunshine #Heatwaveuk #summer #cuteanimals pic.twitter.com/rvowHbnBbh