Αποπνικτική ζέστη επικρατεί σήμερα στη Βρετανία, για τρίτο συνεχόμενο εικοσιτετράωρο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Ουαλία, ενώ ενδεχομένως θα ανέλθει αυτήν την εβδομάδα σε επίπεδα ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο, όπως έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Στο Πόρθμαντογκ στη Βόρεια Ουαλία καταγράφηκε σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία, 30,6 βαθμοί Κελσίου. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Βρετανία, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί τον Ιούνιο ήταν 35,6 βαθμοί κελσίου στο Σαουθάμπτον, στο νότιο τμήμα, το 1976.

Με τη ζέστη να επιμένει και την επόμενη εβδομάδα, οι υπηρεσίες υγείας και πρώτων βοηθειών δίνουν συμβουλές στους πολίτες πώς να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα, πυρκαγιές ξέσπασαν στη βόρεια Αγγλία.

Dogs cannot cool themselves down in hot cars and heatstroke can be fatal. If you see a dog in a warm car during the #Heatwaveuk call 999! pic.twitter.com/OnpKO7oyis