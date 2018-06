Δικαστήριο του Σουδάν ανέτρεψε τη θανατική καταδίκη μιας έφηβης η οποία είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε τον σύζυγό της όταν εκείνος προσπάθησε να την βιάσει, όπως έγινε γνωστό από τον δικηγόρο της σήμερα.

Η Νούρα Χουσέιν, 19 ετών σήμερα, υποστήριζε ότι ο πατέρας της την ανάγκασε να παντρευτεί έναν εξάδελφό της όταν ήταν 16 ετών.

Τον περασμένο Μάιο, θρησκευτικό δικαστήριο την καταδίκασε σε θάνατο δια απαγχονισμού κρίνοντάς την ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Η καταδίκη της προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στο Σουδάν αλλά και στο εξωτερικό. Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιωμάτα κάλεσαν τον πρόεδρο Ομάρ αλ Μπασίρ να της δώσει χάρη, επισημαίνοντας ότι υποχρεώθηκε να παντρευτεί ούσα ακόμη ανήλικη και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο δικηγόρος της, Αλ Φάτεχ Χουσέιν, άσκησε έφεση και το δικαστήριο σήμερα την καταδίκασε σε φυλάκιση 5 ετών και πρόστιμο ύψους 375 λιρών Σουδάν (περίπου 20 δολάρια).

📢Breaking📢 Sudan has repealed the death penalty for 19-year-old Noura Hussein, who was sentenced for killing her husband, after he tried to rape her. Thank you to over 400,000 of you who demanded #JusticeForNoura & helped make this happen! pic.twitter.com/euzWQ4LuUX