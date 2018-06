Επίθεση εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Harley-Davidson, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί αναφορικά με τους δασμούς ως πρόσχημα για να μεταφέρει την παραγωγή της για τους Ευρωπαίους πελάτες της σε άλλες χώρες.

«Μία Harley-Davidson δεν πρέπει ποτέ να κατασκευαστεί σε άλλη χώρα - ποτέ! Οι υπάλληλοι και οι πελάτες τους είναι ήδη πολύ θυμωμένοι μαζί τους. Εάν μεταφερθούν, θα είναι η αρχή του τέλους τους, παραδόθηκαν, παραιτήθηκαν! Θα φορολογηθούν όσο ποτέ άλλοτε!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ιουνίου 2018

«Νωρίτερα φέτος, η Harley-Davidson είχε ανακοινώσει ότι θα μετέφερε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της μονάδας του Κάνσας Σίτι στην Ταϊλάνδη. Αυτό ήταν πολύ πριν ανακοινωθούν οι δασμοί. Κατά συνέπεια, απλά χρησιμοποιούν τους Δασμούς/Εμπορικό Πόλεμο ως δικαιολογία», πρόσθεσε.

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ιουνίου 2018

«Όταν ήρθαν στελέχη της Harley-Davidson στον Λευκό Οίκο, τους επέκρινα για το ότι δασμοί σε άλλες χώρες, όπως η Ινδία, είναι πολύ υψηλοί. Τώρα εταιρίες επιστρέφουν πίσω στην Αμερική. Η Harley πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα μπορούν να πωλούν πίσω στις ΗΠΑ χωρίς να πληρώσουν μεγάλο φόρο!» ανέφερε.

....When I had Harley-Davidson officials over to the White House, I chided them about tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America. Harley must know that they won’t be able to sell back into U.S. without paying a big tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ιουνίου 2018

Στελέχη της Harley-Davidson δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για κάποιο σχόλιο.

Η εταιρία αποφάσισε να κατασκευάσει πέρυσι ένα εργοστάσιο στην Ταϊλάνδη αφού ο Τραμπ αποχώρησε από την Σύμπραξη της Περιοχής του Ειρηνικού (TPP), η οποία θα μείωνε τους δασμούς εισαγωγής για τις μοτοσικλέτες της σε κάποιες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για δίτροχα στην Ασία.

Η Harley-Davidson ανακοίνωσε χθες ότι θα μεταφέρει την παραγωγή των μοτοσικλετών που προορίζονται για την Ε.Ε. από τις ΗΠΑ στις μονάδες της στο εξωτερικό και προέβλεψε ότι οι δασμοί του εμπορικού μπλοκ θα κοστίσουν στην εταιρία 90-100 εκατ. δολάρια το χρόνο.

Η κυβέρνηση του Τραμπ επέβαλε δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκού χάλυβα και αλουμινίου νωρίτερα αυτό το μήνα και, ως απάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να επιβάλλει δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές μιας σειράς προϊόντων, μεταξύ των οποίων και μοτοσικλέτες όπως οι Harley στις 22 Ιουνίου.

Ο Τραμπ απάντησε οργισμένα στην ανακοίνωση της Harley-Davidson χθες, λέγοντας ότι έχει δώσει σκληρή μάχη για την εταιρία που έχει ιστορία 115 ετών και δήλωσε κατάπληκτος από τα σχέδιά της, λέγοντας ότι υψώνει «Λευκή Σημαία».

«Έδωσα σκληρή μάχη για αυτούς και εντέλει δεν θέλουν να πληρώνουν δασμούς για να πωλούν (μοτοσικλέτες) στην Ε.Ε., που μας έχει πλήξει σημαντικά στο εμπόριο, μείωση κατά 151 δισ. δολάρια. Οι δασμοί είναι απλά πρόσχημα από μέρους της Harley - κάντε υπομονή!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter αργά τη Δευτέρα.

Η Harley-Davidson, κυρίαρχος παίκτης στην αμερικανική αγορά μοτοσικλετών, ανακοίνωσε ότι δεν θα μετακυλήσει τις όποιες αυξήσεις τιμών λιανικής ή χονδρικής στην Ε.Ε. και αντ' αυτού θα επικεντρωθεί στη μεταφορά μέρους της αμερικανικής παραγωγής της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters