Τα μαλλιά του Τραμπ έχουν αποτελέσει αντικείμενο χλεύης και σχολιασμού, αλλά ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως η κόμη του είναι μοναδική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες την ποιότητα του τριχωτού της κεφαλής του, ειρωνευόμενος όσους στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ισχυρίστηκαν ότι φοράει περούκα.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερά μου ατού. Όλος ο κόσμος έλεγε ότι τα μαλλιά μου είναι ψεύτικα, ότι δεν είναι δικά μου και ότι φοράω περούκα. Αλλά δεν το λένε πια», δήλωσε στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νότια Καρολίνα.

«Βρέθηκα σε καταιγίδες με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ για να στηρίξει τα λεγόμενά του.

«Αν δεν είναι πραγματικά τα μαλλιά σας, μην θέτετε υποψηφιότητα! Μην θέτετε υποψηφιότητα!», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος υπό τα χειροκροτήματα και τα γέλια των παρευρισκόμενων.

TRUMP on JIMMY FALLON: "The guy screws up my hair. He was so disappointed to find out it's real. Couldn't believe it. That's 1 of the great things I got. Everybody used to say my hair is phony...they never say that anymore. I've been caught in rainstorms, winds 60 miles an hour." pic.twitter.com/EVTEOPy7aR