Επτά άνθρωποι τραυματίστηκα, δυο από αυτούς σοβαρά, όταν χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο έξω από εκκλησία στο Δουβλίνο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10.20 το πρωί (τοπική ώρα), ενώ στην εκκλησία είχε συγκεντρωθεί κόσμος για μια κηδεία.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, με πηγές των Αρχών, όμως, να αναφέρουν πως ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έπεσε πάνω στους πεζούς.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως οδηγός του οχήματος ήταν ένας ιερέας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή, ωστόσο, η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από καμία επίσημη πηγή.

At the Clondalkin church where four people were taken to hospital after being hit by a car this morning @thejournal_ie pic.twitter.com/cjjWyfbeYc — Gráinne Ní Aodha (@GAodha) 25 Ιουνίου 2018

Emergency services at Clondalkin's Immaculate Conception Church where pedestrians were hit by a car @thejournal_ie pic.twitter.com/hGdUgJQAtG — Gráinne Ní Aodha (@GAodha) 25 Ιουνίου 2018

Dublin Traffic - Gardaí & emergency services are currently dealing with a traffic collision in the grounds of a church at New Road, Clondalkin. It's understood the driver of a car fell ill and struck a number of pedestrians. Further updates will follow. — An Garda Síochána (@GardaTraffic) 25 Ιουνίου 2018

Με πληροφορίες από CNN και BBC