Ένα δωδεκάχρονο παιδί-θαύμα στο σκάκι από την Ινδία ανακηρύχθηκε σε Γκραν Μετρ του αθλήματος την Κυριακή.

Ο Ραμεσμπάμπου Πραγκνανάντα, ηλικίας 12 ετών, 10 μηνών και 13 ημερών απέσπασε τον πολύτιμο τίτλο χάρη στην εκπληκτική επίδοσή του στο τουρνουά σκάκι που διεξήχθη στην πόλη Ορτιζέι της βόρειας Ιταλίας που ολοκληρώθηκε χθες.

Γιος τραπεζικού υπαλλήλου από το Τσενάι της νότιας Ινδίας, ο Πραγκνανάντα δεν κατάφερε να σπάει το ρεκόρ, που συνεχίζει να κατέχει ο Σεργκέι Καριάκιν, από το 2002, όταν έγινε Γκραν Μετρ σε ηλικία 12 ετών και επτά μηνών ακριβώς.

Λόγω των πολύ περιορισμένων οικονομικών της, η οικογένεια του Ραμεσμπάμπου Πραγκνανάντα ήταν διστακτική το παιδί να αρχίσει σκάκι, παιχνίδι για το οποίο άρχισε να εκδηλώνει ενδιαφέρον από την ηλικία των 4 ετών.

அரசியல் வாதி(வியாதி), சினிமா காரவுக, அழகிகளுக்கு, ட்வீட் பண்ற நாம, ஏன் நம்ம சென்னை பையன் Rameshbabu #Praggnanandhaa காக ஒரு RT பண்ணபிடாது?!?!?!

Two days back he became worlds 2nd youngest grandmaster ever.. he beaten #Carlson 's position.. #praggu @Rameshchess pic.twitter.com/YzXgfWxg8i