Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που κατέστρεψε μια πολυκατοικία στην πόλη Βούπερταλ, στη δυτική Γερμανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία της έκρηξης με τους εκπροσώπους της αστυνομίας να αποφεύγουν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις για το κατά πόσο το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία.

