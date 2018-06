Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς αποκάλυψε σήμερα, Σάββατο, ότι την έδιωξαν από ένα εστιατόριο όπου ήθελε να δειπνήσει το βράδυ της Παρασκευής, με το αιτιολογικό ότι εργάζεται για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε στο εστιατόριο «The Red Hen», στο Λέξινγκτον της Βιρτζίνια, μιας πολιτείας που γειτονεύει με την Ουάσινγκτον.

«Χθες το βράδυ η ιδιοκτήτρια του Red Hen στο Λέξινγκτον μου ζήτησε να φύγω επειδή εργάζομαι για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Έφυγα ευγενικά» ανέφερε μέσω του Twitter η Σάντερς. Η απαίτηση της ιδιοκτήτριας «λέει περισσότερα για εκείνην, παρά για μένα», πρόσθεσε.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so