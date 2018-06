Οι γυναίκες φανς του ποδοσφαίρου στο Ιράν έγραψαν ιστορία στην Τεχεράνη καθώς για πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μια αθλητική εκδήλωση στο γήπεδο Azadi της πόλης.

Η συνήθως αυστηρή απαγόρευση εισόδου σε αθλητικά γήπεδα χαλάρωσε την Τετάρτη για την προβολή του αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν ενάντια στην Ισπανία.

Το γήπεδο φιλοξένησε γιγαντοοθόνες όπου αναμετέδιδαν ζωντανά τον αγών από τη Ρωσία ενώ μόλις λίγο πριν την έναρξη έγινε γνωστό πως θα μπορούσαν και γυναίκες να αγοράσουν εισιτήρια.

Αρχικά η αστυνομία ήταν απρόθυμη να επιτρέψει την είσοδο στις γυναίκες αλλά υπήρξε παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών η οποία προκάλεσε ενθουσιασμό.

Τον περασμένο Μάιο, πέντε γυναίκες είχαν καταφέρει να μπουν στο γήπεδο, αλλά είχαν μεταμφιεστεί με αντρικά ρούχα και είχαν μάλιστα βάλει στο πρόσωπό τους ακόμη και ψεύτικο μούσι.

Η απαγόρευση δεν είναι νόμος του κράτους, αλλά θρησκευτική εντολή και οι συντηρητικές κυβερνήσεις υπακούν πιστά σε τέτοιους κανόνες.

Εκατοντάδες Ιρανές κατάφεραν να μπουν και στα ρωσικά γήπεδα καθώς είχαν ταξιδέψει για το Μουντιάλ και είδαν από κοντά τους αγώνες της χώρας τους.

The permission for Iran's 3rd match against #Portugal has also been issued & #women will be able to watch the Monday match in Azadi Stadium along with men.

Meanwhile, Iranian women were also allowed to watch a Friday volleyball match btw Iran & South Korea in Tehran pic.twitter.com/89m81TSXF3