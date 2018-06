Κάλεσμα στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους να περάσουν συνολική νομοθεσία για τη μετανάστευση μέχρι να γίνουν οι εκλογές του Νοεμβρίου απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκλέξτε περισσότερους Ρεπουμπλικανούς τον Νοέμβριο και θα περάσουμε τα τελειότερα, δικαιότερα και πιο συνολικά νομοσχέδια για τη Μετανάστευση που υπάρχουν στον κόσμο», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE!